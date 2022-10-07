Дерматолог Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в холодную погоду

Врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в холодную погоду.

В беседе с Общественной службой новостей она отметила, что всем ферментам нужна вода для регенерации кожи и восстановления природных барьеров.

«Им нужна кислая среда и достаточная влажность, тогда ферменты будут работать по построению липидного барьера», — заявила эксперт.

Она рекомендовала использовать увлажнители воздуха, а также накрывать влажными полотенцами батареи и открывать окна в помещениях.

«После принятия душа, да и не только, можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии, с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс», — объяснила Скорогудаева.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.