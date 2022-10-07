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В Запорожской области заявили об отсутствии технической возможности запустить блоки ЗАЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день нет технической возможности запустить блоки Запорожской АЭС.
В Запорожской области заявили об отсутствии технической возможности запустить блоки ЗАЭС
  • РИА Новости

«Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет», — цитирует его РИА Новости.

Рогов объяснил, что для того, чтобы запустить реакторы, нужно восстановить линии электропередачи для осуществления перетока. 

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с энергодарскими властями, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.

Также Рогов сообщал о планах Киева высадить десант возле Запорожской атомной электростанции

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