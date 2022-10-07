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Врач Кашух назвала неправильный рацион одной из причин дефицита железа у женщин

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Врач кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что железодефицитная анемия может сопровождаться повышенной утомляемостью, головокружениями, выпадением волос и ломкостью ногтей.
Врач Кашух назвала неправильный рацион одной из причин дефицита железа у женщин
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В разговоре с газетой «Известия» она отметила, что нехватка железа у женщин может быть связана с рядом причин, в том числе с нарушениями всасывания этого микроэлемента, например, при воспалительных заболеваниях.

Дефицит железа может быть обусловлен и несбалансированной диетой, бедной источниками этого микроэлемента, заключила Кашух.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.

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