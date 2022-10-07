Узнать больше

Диетолог Соломатина предупредила, что сладкая газировка повышает риск развития деменции

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление сладкой газировки увеличивает риск развития деменции.
Диетолог Соломатина предупредила, что сладкая газировка повышает риск развития деменции
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что сахар повреждает сосуды, в результате чего они сужаются, формируются атеросклеротические бляшки. Из-за этого ток крови к головному мозгу замедляется, нарушается его питание.

«Если нет кислорода, то всё плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы», — уточнила Соломатина.

Для профилактики рисков деменции эксперт посоветовала употреблять напитки с антиоксидантами: чай, кофе, натуральные соки, смузи с черникой и голубикой.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить