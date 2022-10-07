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Врач Ярцева рассказала о пользе горячей ванны для сердца и нервов

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.
Врач Ярцева рассказала о пользе горячей ванны для сердца и нервов
  • Gettyimages.ru

«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — сообщила Ярцева в беседе с URA.RU.

Также терапевт отметила, что приём горячей ванны помогает снять спазмы.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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