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Диетолог Гинзбург напомнил правила хранения молока с долгим сроком годности

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Директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности после вскрытия стоит употребить в течение двух дней.
Диетолог Гинзбург напомнил правила хранения молока с долгим сроком годности
  • Gettyimages.ru

Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нём убиты все бактерии, — это не даёт продукту быстро портиться в закрытом состоянии, сообщил он в разговоре с URA.RU.

«Если вы открыли ультрапастеризованное молоко, то дальше будет всё как обычно. Его надо за день, за два использовать или хранить в холодильнике. После вскрытия никакие шесть месяцев молоко не простоит», — отметил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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