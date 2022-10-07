Врач Кашух рассказала об отсутствии последствий попадания воды на пробу Манту
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Вода никоим образом не меняет результат пробы Манту, ребёнок может спокойно мыть руки и принимать душ, сказала специалист в разговоре с URA.RU.
«Однако, чтобы избежать ложноположительного результата, не рекомендуется забинтовывать и заклеивать образовавшееся после пробы Манту уплотнение, наносить на него какие-либо косметические средства или мази и подвергать долгому воздействию солнечных лучей. Также место укола нельзя расчёсывать и растирать, в частности мочалкой или полотенцем», — уточнила Кашух.
После пробы Манту важно исключить из рациона все аллергены, заключила специалист.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.