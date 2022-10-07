Врач Кашух рассказала об отсутствии последствий попадания воды на пробу Манту

Врач, к. м. н. Екатерина Кашух объяснила, что, если на пробу Манту попадёт вода, это не повлияет на её результат.

Вода никоим образом не меняет результат пробы Манту, ребёнок может спокойно мыть руки и принимать душ, сказала специалист в разговоре с URA.RU.

«Однако, чтобы избежать ложноположительного результата, не рекомендуется забинтовывать и заклеивать образовавшееся после пробы Манту уплотнение, наносить на него какие-либо косметические средства или мази и подвергать долгому воздействию солнечных лучей. Также место укола нельзя расчёсывать и растирать, в частности мочалкой или полотенцем», — уточнила Кашух.

После пробы Манту важно исключить из рациона все аллергены, заключила специалист.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.