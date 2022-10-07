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Онколог Пылев рассказал, что переедание красного мяса может стать причиной рака кишечника

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Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, к. м. н. Андрей Пылев назвал основные факторы риска развития рака кишечника.
Онколог Пылев рассказал, что переедание красного мяса может стать причиной рака кишечника
  • РИА Новости

«Причин может быть много. Это могут быть и наследственные факторы, и факторы неправильного питания, например, избыточное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина. — RT) и мало клетчатки в рационе. Это может быть перерождение доброкачественных изменений, которые существуют в кишечнике», — перечислил Пылев в беседе с URA.RU.

Также он отметил, что рак кишечника заметно проявляет себя, поэтому его можно определить ещё на ранних стадиях.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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