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В России установили квоту на 2023 год по выдаче разрешений на временное проживание

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Кабмин России утвердил квоту на выдачу в 2023 году 13,5 тыс. разрешений на временное проживание в стране иностранцам и лицам без гражданства.
В России установили квоту на 2023 год по выдаче разрешений на временное проживание
  • РИА Новости

«Установить на 2023 год: квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 13 535 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в тексте документа.

Резерв квоты на выдачу РВП для иностранцев и лиц без гражданства составил 4060 разрешений.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.

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