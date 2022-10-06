В России установили квоту на 2023 год по выдаче разрешений на временное проживание
- РИА Новости
«Установить на 2023 год: квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 13 535 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в тексте документа.
Резерв квоты на выдачу РВП для иностранцев и лиц без гражданства составил 4060 разрешений.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.
Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.