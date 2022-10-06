Врач Терушкин назвал витамины группы В полезными при стрессе

Врач-эндокринолог, нутрициолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин рассказал о витаминах, полезных при стрессе.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что одним из важных элементов является магний.

«Магний участвует в сокращении и расслаблении мышц. При стрессе мышцы находятся в тонусе, это формирует зажимы. Чтобы их убирать в момент острого стресса, нужен магний, который позволяет мышцам нормально расслабляться», — пояснил Терушкин.

По его мнению, также необходим витамин С. Не менее важными он назвал витамины группы В.

«Витамины группы В снижают тревожность, помогают справляться с повседневным стрессом на работе, усиливают психологическую устойчивость, улучшают настроение и когнитивную функцию», — сообщил врач.

Он добавил, что назначать витамины должен специалист.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.