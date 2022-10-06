Ортопед Горковский предупредил о риске травмирования суставов в холодное время года

Врач-ортопед, реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский предупредил, что осенью увеличивается опасность травмирования опорно-двигательного аппарата.

Одной из основных проблем могут стать травмы суставов, отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

«В холодное время года на температуру могут реагировать и различные тендиниты и артрозы. Если у человека наблюдается обострение в осенний период, то необходимо обратиться к врачу. Это позволит начать заниматься профилактикой данных проблем, снизив дискомфорт и уменьшив риск развития более серьёзной травмы», — сказал Горковский.

По его словам, ещё одной причиной возникающих травм являются ослабленные мышцы. В связи с этим специалист посоветовал ввести в свой график регулярные тренировки.

Ранее травматолог-ортопед Рашид Саидов в беседе с URA.RU рассказал, что потягивания по утрам способствуют ускорению обмена веществ и улучшают мышечный тонус.