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Ортопед Горковский предупредил о риске травмирования суставов в холодное время года

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Врач-ортопед, реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский предупредил, что осенью увеличивается опасность травмирования опорно-двигательного аппарата.
Ортопед Горковский предупредил о риске травмирования суставов в холодное время года
  • Gettyimages.ru

Одной из основных проблем могут стать травмы суставов, отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

«В холодное время года на температуру могут реагировать и различные тендиниты и артрозы. Если у человека наблюдается обострение в осенний период, то необходимо обратиться к врачу. Это позволит начать заниматься профилактикой данных проблем, снизив дискомфорт и уменьшив риск развития более серьёзной травмы», — сказал Горковский.

По его словам, ещё одной причиной возникающих травм являются ослабленные мышцы. В связи с этим специалист посоветовал ввести в свой график регулярные тренировки.

Ранее травматолог-ортопед Рашид Саидов в беседе с URA.RU рассказал, что потягивания по утрам способствуют ускорению обмена веществ и улучшают мышечный тонус.

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