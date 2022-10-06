Песков: причастность Украины к убийству Дугиной была установлена почти сразу

Причастность украинского государства к убийству журналистки Дарьи Дугиной была установлена практически сразу же, исполнители и заказчики ясны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб, и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки, собственно, была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны, были приняты», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что публикация в США об убийстве Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за будущие теракты Киева.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США заявила, что американская разведка подозревает, что к убийству Дугиной могут быть причастны украинские власти.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.