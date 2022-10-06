Больницы Подмосковья получили новое оборудование более чем на 180 млн рублей

Больницы и поликлиники Московской области продолжают получать новое оборудование.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит не только проводить на более высоком уровне диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, но также выполнять биопсию и малоинвазивные операции. С начала года в подмосковные больницы мы поставили 28 единиц эндоскопического оборудования на сумму 182 млн рублей», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Оборудование за последнее время поступило в 13 больниц, в том числе в Дмитрове, Коломне и Раменском.

Также стало известно, что с 2022 года все лечебные учреждения Севастополя станут базой для кафедры многопрофильной клинической подготовки Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета, передаёт ИА SevastopolMedia.

«Это даёт возможность студентам-севастопольцам на базе севастопольских больниц получать свой опыт. У нас в городе много профессионалов-медиков, которые занимаются научной деятельностью, и передача опыта молодому поколению врачей — это самое правильное с точки зрения подготовки», — отметил вице-губернатор Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что в Самарской области обсудили вопрос строительства медицинских учреждений.