Терапевт Тарадеева назвала стресс пусковым механизмом большинства заболеваний

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева заявила, что длительный сильный стресс может быть пусковым механизмом большинства заболеваний.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что стресс — это состояние организма, вызванное воздействием неблагоприятных факторов. Его негативное влияние — дистресс — развивается при действии факторов, превышающих адаптационные возможности организма.

«Органами — мишенями стресса становятся: сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечная система, репродуктивная система, иммунная система, нервная система», — перечислила Тарадеева.

Как добавила эксперт, во время стресса можно использовать технику глубокого ровного дыхания, а также обратиться к врачу за консультацией, поскольку приём седативных препаратов следует начинать только по рекомендации специалиста.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.