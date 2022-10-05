Диетолог Мухина посоветовала не замораживать огурцы и помидоры

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о продуктах, которые не стоит замораживать.

«Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остаётся только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки», — рассказала она в беседе с Радио Sputnik.

По её мнению, нельзя замораживать и кисломолочные продукты, так как после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества.

«Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства», — считает эксперт.

Как добавила Мухина, теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе и фундуке.

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