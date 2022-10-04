Ошибочно мобилизованные петербуржцы вернулись домой

Призванные по ошибке в рамках частичной мобилизации петербуржцы вернулись домой, заявил губернатор города Александр Беглов.

«В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась: петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Беглов также рассказал об ошибке при призыве IT-специалиста — по его словам, о нарушении сообщила жена мобилизованного. Супруга предоставила документы, подтверждающие, что мужчина работает в аккредитованной организации и имеет право на отсрочку.

«Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой», — добавил Беглов.

Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать ему в соцсетях о спорных ситуациях.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалобы на нарушения при частичной мобилизации.