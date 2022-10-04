Ошибочно мобилизованные петербуржцы вернулись домой
- РИА Новости
«В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась: петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Беглов также рассказал об ошибке при призыве IT-специалиста — по его словам, о нарушении сообщила жена мобилизованного. Супруга предоставила документы, подтверждающие, что мужчина работает в аккредитованной организации и имеет право на отсрочку.
«Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой», — добавил Беглов.
Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать ему в соцсетях о спорных ситуациях.
Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалобы на нарушения при частичной мобилизации.