Сомнолог Кудинов рассказал, что режим дня поможет справиться с бессонницей

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как наладить качественный сон в период стресса.

«Главный совет — режим. В отличие от моих обычных рекомендаций, связан он не только с тем, что просыпаться и ложиться нужно в одно и то же время. Этот режим касается того, когда потреблять какую-то информацию и что-то обдумывать», — подчеркнул Кудинов в интервью Общественной службе новостей.

Он посоветовал уменьшить поток информации, в том числе негативной, перед сном, стараться не принимать важных решений, а просто планировать следующий день, тратить больше времени на семью и здоровье, а не на негативные новости.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.