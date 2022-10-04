Лор-врач Дворникова рассказала, что при отите и температуре детям нельзя делать ингаляции
- Gettyimages.ru
Например, ингаляции категорически запрещены, когда у ребёнка болят уши и есть подозрение на отит, отметила врач в беседе с «Москвой 24».
Также это небезопасно при наличии бактериальной инфекции во время насморка.
«Из-за свойства ингаляций улучшать кровообращение они противопоказаны детям с предрасположенностью к носовым или лёгочным кровотечениям», — подчеркнула Дворникова.
Кроме того, по её словам, процедуру необходимо отменить, если у ребёнка поднялась температура выше 37,5 градуса.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью URA.RU посоветовала для укрепления организма ездить на море каждый год.