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Лор-врач Дворникова рассказала, что при отите и температуре детям нельзя делать ингаляции

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Заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы Управделами президента России Тамара Дворникова рассказала, что делать ребёнку ингаляции без назначения врача может быть не только неэффективно, но и опасно.
Лор-врач Дворникова рассказала, что при отите и температуре детям нельзя делать ингаляции
  • Gettyimages.ru

Например, ингаляции категорически запрещены, когда у ребёнка болят уши и есть подозрение на отит, отметила врач в беседе с «Москвой 24».

Также это небезопасно при наличии бактериальной инфекции во время насморка.

«Из-за свойства ингаляций улучшать кровообращение они противопоказаны детям с предрасположенностью к носовым или лёгочным кровотечениям», — подчеркнула Дворникова.

Кроме того, по её словам, процедуру необходимо отменить, если у ребёнка поднялась температура выше 37,5 градуса.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью URA.RU посоветовала для укрепления организма ездить на море каждый год.

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