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МИД: выходцы из новых регионов, живущие за рубежом, должны за месяц решить с гражданством

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Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.
МИД: выходцы из новых регионов, живущие за рубежом, должны за месяц решить с гражданством
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — сказал он.

По его словам, работа по выдаче российских паспортов будет активизирована.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в столичном миграционном центре «Сахарово» инфраструктуры для содействия Минобороны России по организации поступления на военную службу иностранцев.

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