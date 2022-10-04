МИД: выходцы из новых регионов, живущие за рубежом, должны за месяц решить с гражданством

Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — сказал он.

По его словам, работа по выдаче российских паспортов будет активизирована.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в столичном миграционном центре «Сахарово» инфраструктуры для содействия Минобороны России по организации поступления на военную службу иностранцев.