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На границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты

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Мобильные призывные пункты развернули на границах в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано всё необходимое: усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе», — заявил он в Telegram.

Для ожидающих пропуска через границу также организуют продажу продуктов и поставят пункты обогрева.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Он потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

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