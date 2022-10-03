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Психиатр Ряховский рассказал о негативном влиянии стресса на здоровье

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Заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский рассказал о негативном влиянии стресса на здоровье.
Психиатр Ряховский рассказал о негативном влиянии стресса на здоровье
  • Gettyimages.ru

«Кто-то менее чувствителен к психотравмирующим ситуациям, кто-то больше. Кому-то требуется более длительное по времени воздействие на организм, кто-то сразу среагирует», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, стресс может повлиять на общее снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний. Не исключены перепады артериального давления.

«Если человек первый раз в жизни столкнулся с психосоматическим проявлением со стороны своего здоровья, то ему будет очень трудно разобраться, что вот сразу нужно обращаться к специалисту по лечению душевного состояния», — добавил Ряховский.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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