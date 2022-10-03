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Нутрициолог Свиридова назвала продукты, улучшающие настроение в плохую погоду

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Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова назвала продукты, улучшающие настроение в плохую погоду.
Нутрициолог Свиридова назвала продукты, улучшающие настроение в плохую погоду
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что это, в частности, макароны, к которым можно добавить томатную пасту или сливочный соус, сыр и перец. Такое блюдо содержит витамины группы В, а также углеводы, полезные для нервной системы и хорошего сна.

Твёрдые сорта сыра богаты аминокислотами и кальцием, а зелень, в том числе шпинат и базилик, содержат витамины группы В, цинк, калий и магний.

Кроме того, в красной рыбе есть омега-3, витамин D и калий. Допустим и горький шоколад, в котором содержится фенилэтиламин и магний.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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