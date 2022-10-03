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Более 45 млн рублей выделили на строительство двух ФАПов в Удмуртии

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В Завьяловском районе Удмуртии в текущем году построят ещё два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).
Более 45 млн рублей выделили на строительство двух ФАПов в Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии.

На строительство этих учреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Удмуртии дополнительно выделят 47,3 млн рублей. ФАПы появятся в деревнях Старый Чультем и Сизёво Завьяловского района.

Наряду с этим стало известно, что за полтора года в лечебные учреждения Калининградской области поступило 94 новых автомобиля: 80 в 2021 году и 14 в текущем. Об этом сообщает «Янтарный край».

Автомобили получили 19 больниц региона. На эти цели было выделено 81,5 млн рублей.

Ранее главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра им. Логинова Игорь Хатьков рассказал, что новый, восьмиэтажный корпус клиники откроется в 2023 году.

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