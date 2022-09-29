Онколог Хатьков рассказал о достоинствах нового корпуса центра имени Логинова
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В беседе с «Российской газетой» врач сказал, что пациентов в новом корпусе ждут комфортные палаты на 2—3 человека, каждая с санузлом и душем, системой кондиционирования и вентиляции.
Рассчитан корпус на 570 коек.
«Главное достоинство в том, что все виды помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации — пациент сможет получить в одном месте», — подчеркнул Хатьков.
Он также отметил, что клиника будет оснащена самым современным оборудованием.
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