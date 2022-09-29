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Онколог Хатьков рассказал о достоинствах нового корпуса центра имени Логинова

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Главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова — одного из шести якорных онкологических центров столицы — Игорь Хатьков рассказал, что новый, восьмиэтажный корпус клиники откроется в 2023 году.
Онколог Хатьков рассказал о достоинствах нового корпуса центра имени Логинова
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» врач сказал, что пациентов в новом корпусе ждут комфортные палаты на 2—3 человека, каждая с санузлом и душем, системой кондиционирования и вентиляции. 

Рассчитан корпус на 570 коек.

«Главное достоинство в том, что все виды помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации — пациент сможет получить в одном месте», — подчеркнул Хатьков.

Он также отметил, что клиника будет оснащена самым современным оборудованием.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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