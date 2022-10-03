Психолог Девятка рассказала о технике психологической безопасности при стрессе

Гештальт-терапевт, супервизор Анна Девятка рассказала, что техника психологической безопасности способна помочь быстрее восстановиться после стресса.

Не стоит долго терпеть, многие проблемы гораздо легче решить в момент их возникновения, напомнила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Важно научиться чувствовать пределы своей внутренней устойчивости, посоветовала психолог. По её словам, полезно также продумывать план действий на каждое важное событие.

«Не стесняйтесь принимать помощь, а также просить друзей и коллег поддержать вас. Когда люди рассчитывают только на себя, то попадают в ловушку ограниченности ресурсов — прежде всего временных, информационных и эмоциональных», — резюмировала эксперт.

Ранее клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик в разговоре с URA.RU рассказала, как действовать в случае панической атаки.