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Психолог Девятка рассказала о технике психологической безопасности при стрессе

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Гештальт-терапевт, супервизор Анна Девятка рассказала, что техника психологической безопасности способна помочь быстрее восстановиться после стресса.
Психолог Девятка рассказала о технике психологической безопасности при стрессе
  • Gettyimages.ru

Не стоит долго терпеть, многие проблемы гораздо легче решить в момент их возникновения, напомнила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Важно научиться чувствовать пределы своей внутренней устойчивости, посоветовала психолог. По её словам, полезно также продумывать план действий на каждое важное событие. 

«Не стесняйтесь принимать помощь, а также просить друзей и коллег поддержать вас. Когда люди рассчитывают только на себя, то попадают в ловушку ограниченности ресурсов — прежде всего временных, информационных и эмоциональных», — резюмировала эксперт.

Ранее клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик в разговоре с URA.RU рассказала, как действовать в случае панической атаки.

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