Психолог Девятка рассказала о технике психологической безопасности при стрессе
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Не стоит долго терпеть, многие проблемы гораздо легче решить в момент их возникновения, напомнила специалист в разговоре с «Москвой 24».
Важно научиться чувствовать пределы своей внутренней устойчивости, посоветовала психолог. По её словам, полезно также продумывать план действий на каждое важное событие.
«Не стесняйтесь принимать помощь, а также просить друзей и коллег поддержать вас. Когда люди рассчитывают только на себя, то попадают в ловушку ограниченности ресурсов — прежде всего временных, информационных и эмоциональных», — резюмировала эксперт.
Ранее клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик в разговоре с URA.RU рассказала, как действовать в случае панической атаки.