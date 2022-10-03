Иммунолог Логина назвала плесень одной из причин развития аллергии осенью

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о факторах, провоцирующих развитие осенней аллергии.

«Обострения возникают в связи с непереносимостью или повышенной чувствительностью к различным аллергенам, которые являются очень хорошей средой обитания для плесени», — уточнила иммунолог в беседе с «Вечерней Москвой».

В роли аллергенов в данном случае выступают грибковые, в том числе домашняя плесень, мокрая листва и деревья, относительно тёплая или, напротив, холодная погода.

Ранее врач-гастроэнтеролог к. м. н. Екатерина Кашух в разговоре с URA.RU. рассказала, что боли в груди и мышцах голени могут быть первыми признаками развития атеросклероза.