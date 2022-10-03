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Комитет Совфеда поддержал предоставление трудовых гарантий мобилизованным

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Социальный комитет Совета Федерации поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.
Комитет Совфеда поддержал предоставление трудовых гарантий мобилизованным
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность.

Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.

27 сентября Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для этой категории граждан.

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