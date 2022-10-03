Комитет Совфеда поддержал предоставление трудовых гарантий мобилизованным
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность.
Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.
27 сентября Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для этой категории граждан.