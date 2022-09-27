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Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных

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Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.
Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета верхней палаты парламента Инну Святенко.

«Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их», — сказала сенатор.

Ранее Госдума России во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.

Кроме того, в двух чтениях одобрены поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт. 

Также нижняя палата парламента России приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.

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