Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных

Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета верхней палаты парламента Инну Святенко.

«Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их», — сказала сенатор.

Ранее Госдума России во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.

Кроме того, в двух чтениях одобрены поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.

Также нижняя палата парламента России приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.