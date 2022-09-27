Совет Федерации рассмотрит 4 октября проекты о трудовых гарантиях мобилизованных
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета верхней палаты парламента Инну Святенко.
«Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их», — сказала сенатор.
Ранее Госдума России во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.
Кроме того, в двух чтениях одобрены поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.
Также нижняя палата парламента России приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.