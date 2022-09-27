Госдума в первом чтении приняла проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Госдума приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«На пленарном заседании были приняты в первом чтении изменения в законодательство, в соответствии с которыми призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы», — говорится в сообщении.

Также законопроектом предусматривается полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели мобилизованного.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова ранее внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, подпавшим под частичную мобилизацию.