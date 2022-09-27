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Госдума в первом чтении приняла проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

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Госдума приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.
Госдума в первом чтении приняла проект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«На пленарном заседании были приняты в первом чтении изменения в законодательство, в соответствии с которыми призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы», — говорится в сообщении. 

Также законопроектом предусматривается полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели мобилизованного.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова ранее внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, подпавшим под частичную мобилизацию.

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