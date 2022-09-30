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В Оренбургской области зарегистрировали 246 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 246 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 15 человек.
В Оренбургской области зарегистрировали 246 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 236 843 жителя. Вылечились 228 426 человек, в том числе 481 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии от COVID-19 вакцинировались 703,1 тыс. жителей, среди них — свыше 203 тыс. человек старше 60 лет. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ревакцинировались 236,8 тыс. жителей, в том числе 95 тыс. пожилых граждан.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.

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