Косметолог рассказала о причинах появления синяков под глазами

Врач-косметолог и дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic Татьяна Караушева рассказала, что синяки под глазами могут быть симптомом проблем со здоровьем.

В первую очередь речь идёт о нарушении работы сердечно-сосудистой системы, почек или щитовидной железы, отметила косметолог в беседе с «Газетой.Ru».

«Если вы не сталкивались с синяками под глазами, но в какой-то момент стали их замечать, это веский повод обратиться к врачу», — объясняет специалист.

Караушева также уточнила, что у некоторых людей синяки под глазами почти всегда заметны из-за сосудистых особенностей.

«Можно скорректировать такие тёмные круги с помощью косметических средств. Улучшит микроциркуляцию и венозный отток и лёд с ромашкой», — посоветовала косметолог.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала ездить на море каждый год для укрепления организма.