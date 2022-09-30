В Иркутской области выявили 467 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 342 798. Выздоровели 330 457 человек, в том числе 534 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 37 286 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.