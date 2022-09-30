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В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

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В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.
В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В медицинских организациях работают 37 стационарных пунктов вакцинации. Дополнительно открыты пять мобильных прививочных пунктов.

Прививку от COVID-19 сделали 710 429 человек, полностью завершена иммунизация у 665 765.

«Наши жители активно прививаются от гриппа, но нельзя забывать, что коронавирус никуда не делся, он по-прежнему опасен своими осложнениями, поэтому требуется дальнейшая ревакцинация от этой инфекции», — заявила главный внештатный терапевт Минздрава Калининградской области Ирина Шеинская.

Тем временем в Татарстане прививку от гриппа сделали 563 739 жителей, передаёт «Реальное время».

«На сегодня, ещё раз повторюсь, вирусов гриппа у нас не обнаружено. Циркулируют вирусы негриппозной этиологии, и сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа. Напоминаю, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 14-й день», — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.

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