В Тульской области зафиксировали 309 случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области зафиксировали 309 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Выздоровели 455 жителей, госпитализированы 26.

Общее число заболевших в регионе достигло 183 284, вылечившихся — 172 673.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 1836 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт neva.today. Выздоровели 4053 человека, госпитализированы 195.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук высказался о последствиях постковидного синдрома.