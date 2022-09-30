В Пермском крае подтвердили 1284 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 1284 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 67 пациентов.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 430 804.

Тем временем в Кировской области выявили 183 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в регионе заболели 154 189 жителей.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.