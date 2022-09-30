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В Татарстане зарегистрировали 535 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 535 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 535 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 857. За неделю в республике выявили 5586 заболевших, что на 19% меньше, чем неделей ранее.

Со своей стороны, замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, что в настоящее время в регионе развёрнуто 20 госпиталей для пациентов с коронавирусом, передаёт inkazan.ru.

«В настоящий момент у нас порядка 15—20% коек свободно. Как только мы поймём, что снижение количества госпитализированных носит стабильный характер и эта кривая идёт без подъёмов, то мы приступим к сокращению коек», — отметил Жаворонков.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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