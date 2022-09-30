В Удмуртии выявили 1062 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1062 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 46 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 6962 пациента, в ковид-центрах — 289 пациентов в состоянии средней тяжести, 41 в тяжёлом. Выздоровели 1522 человека.

Также стало известно, что в Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 784 066 жителей. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Вакцинация — способ снизить шансы развития тяжёлой стадии заболевания», — отметил он.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.