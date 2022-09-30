Врач Хухрев рассказал, что быстрый набор веса может свидетельствовать о гипотиреозе

Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, что быстрый набор веса может говорить о таких болезнях, как сердечная недостаточность и гипотиреоз.

«При хронической сердечной недостаточности вес набирается в основном из-за задержки воды. Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет», — рассказал эксперт в интервью «Москве 24».

При этом Хухрев отметил, что к отёкам и набору веса приводит и замедление обменных процессов, вызванное недостатком гормонов щитовидной железы (гипотиреозом).

Ранее диетолог Дарья Русакова в интервью газете «Известия» объяснила, почему слишком быстрое похудение может навредить организму.