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Врач Хухрев рассказал, что быстрый набор веса может свидетельствовать о гипотиреозе

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Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, что быстрый набор веса может говорить о таких болезнях, как сердечная недостаточность и гипотиреоз.
Врач Хухрев рассказал, что быстрый набор веса может свидетельствовать о гипотиреозе
  • Gettyimages.ru

«При хронической сердечной недостаточности вес набирается в основном из-за задержки воды. Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет», — рассказал эксперт в интервью «Москве 24».

При этом Хухрев отметил, что к отёкам и набору веса приводит и замедление обменных процессов, вызванное недостатком гормонов щитовидной железы (гипотиреозом).

Ранее диетолог Дарья Русакова в интервью газете «Известия» объяснила, почему слишком быстрое похудение может навредить организму.

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