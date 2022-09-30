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Замвоенкома Петербурга: мобилизации подлежат граждане с категориями годности А и Б

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В военном комиссариате Санкт-Петербурга заявили, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане с категорией годности А и Б.
Замвоенкома Петербурга: мобилизации подлежат граждане с категориями годности А и Б
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналистам заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов.

«Примерный портрет мобилизованного: это гражданин Российской Федерации, пребывающий в запасе, предпочтительно первого разряда, годный к военной службе, а также годный к военной службе с незначительными ограничениями. Это говорит о том, что в военном билете у наших граждан по состоянию здоровья стоят категории годности А или Б», — цитирует Абзалова РИА Новости.

Прежде всего, это те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учётные специальности и предпочтительно соответствующий боевой опыт.

«Это, конечно же, в первую очередь стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также другие специальности. Приоритет отдаётся гражданам, имеющим подходящие военно-учётные специальности», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в Вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Он потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

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