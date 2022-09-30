Иммунолог Эстрина напомнила о полезных свойствах мёда
- Gettyimages.ru
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что две столовые ложки мёда в день могут обеспечить организм важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы.
Также в мёде содержится фруктоза, глюкоза, мальтоза, сахароза, витамины группы В, К, С, полифенолы и микроэлементы.
Рекомендуется добавлять чайную ложку мёда в чай или молоко, также допустимо сочетание чая с лимоном и имбирём.
Можно употреблять мёд и как самостоятельный продукт — за час до или после еды.
Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.