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Иммунолог Эстрина напомнила о полезных свойствах мёда

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Врач аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина рассказала о полезных свойствах мёда.
Иммунолог Эстрина напомнила о полезных свойствах мёда
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что две столовые ложки мёда в день могут обеспечить организм важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы.

Также в мёде содержится фруктоза, глюкоза, мальтоза, сахароза, витамины группы В, К, С, полифенолы и микроэлементы.

Рекомендуется добавлять чайную ложку мёда в чай или молоко, также допустимо сочетание чая с лимоном и имбирём.

Можно употреблять мёд и как самостоятельный продукт — за час до или после еды.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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