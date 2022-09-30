Травматолог-ортопед Саидов рассказал о пользе потягиваний по утрам
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«Когда мы на работе долго находимся в сидячем положении, мышцы не работают, движение крови замедляется. Простые потягивания помогают улучшить мышечный тонус и ускорить кровообращение», — поделился эксперт с URA.RU.
При этом ортопед предупредил, что процесс пробуждения не стоит начинать с резких движений.
«Резкий подъём создаёт для человека настоящий стресс, который даже может обернуться лёгким головокружением», — объяснил Саидов.
Эксперт также напомнил, что потягивания не смогут заменить полноценную утреннюю зарядку, которая повышает стрессоустойчивость, способствует выработке эндорфинов и укрепляет иммунитет.
Ранее газета «Известия» передавала, что, согласно результатам исследования сервиса Level Kitchen, около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.