Диетолог Дианова назвала шаурму самым сбалансированным блюдом фастфуда
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По мнению врача, шаурма является самым сбалансированным по составу блюдом фастфуда, однако здесь существует большой риск отравления.
«Есть большой риск «поймать» токсикоинфекцию, если мы берём шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда её там тоже готовят, так риск отравления меньше», — поделилась Дианова в интервью Радио Sputnik.
Она добавила, что бургеры и пицца — самые безопасные блюда с точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией. При этом врач предупредила, что частое их употребление может привести к набору веса и негативно повлиять на ЖКТ.
Эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU напомнил, что фастфуд может провоцировать заболевания ЖКТ.