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Диетолог Дианова назвала шаурму самым сбалансированным блюдом фастфуда

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой вид фастфуда отличается наиболее сбалансированным составом.
Диетолог Дианова назвала шаурму самым сбалансированным блюдом фастфуда
  • Gettyimages.ru

По мнению врача, шаурма является самым сбалансированным по составу блюдом фастфуда, однако здесь существует большой риск отравления.

«Есть большой риск «поймать» токсикоинфекцию, если мы берём шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда её там тоже готовят, так риск отравления меньше», — поделилась Дианова в интервью Радио Sputnik.

Она добавила, что бургеры и пицца — самые безопасные блюда с точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией. При этом врач предупредила, что частое их употребление может привести к набору веса и негативно повлиять на ЖКТ.

Эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU напомнил, что фастфуд может провоцировать заболевания ЖКТ.

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