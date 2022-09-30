Диетолог Дианова назвала шаурму самым сбалансированным блюдом фастфуда

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой вид фастфуда отличается наиболее сбалансированным составом.

По мнению врача, шаурма является самым сбалансированным по составу блюдом фастфуда, однако здесь существует большой риск отравления.

«Есть большой риск «поймать» токсикоинфекцию, если мы берём шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда её там тоже готовят, так риск отравления меньше», — поделилась Дианова в интервью Радио Sputnik.

Она добавила, что бургеры и пицца — самые безопасные блюда с точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией. При этом врач предупредила, что частое их употребление может привести к набору веса и негативно повлиять на ЖКТ.

Эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU напомнил, что фастфуд может провоцировать заболевания ЖКТ.