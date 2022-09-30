Сенатор Гумерова оценила идею ввести режим допуска граждан на школьные территории

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала предложение депутатов Госдумы Ивана Сухарева и Сергея Каргинова ввести режим допуска граждан на школьные территории.

По мнению сенатора, данное предложение может быть одним из основных в системе мер.

«Первое, это совершенствование законодательства, в том числе снятия противоречий между законом об охране здоровья граждан и законом о полиции, чтобы те наши граждане, которые имеют психические отклонения и стоят на учёте, ввиду того, что страдают такими заболеваниями, списки их были переданы в закрытом режиме сотрудникам МВД для того, чтобы отслеживать и профилактировать впредь», — объяснила Гумерова.

Она также отметила, что трагедии в Казани, Ижевске и Ульяновске «произошли по вине людей, страдающих психическими заболеваниями».

«Непосредственно физической охраны, это должны быть хорошо обученные и оснащённые люди, не бабушки-пенсионерки, которые не владеют никакими навыками, а именно прошедшие специальную подготовку люди», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, уже появилась инструкция для директоров образовательных учреждений, сегодня она доведена до антитеррористических комитетов в регионах, «чтобы директорам было легче ориентироваться».

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории.

В своём обращении законодатели отметили, что в связи с недавней трагедией в одной из школ Ижевска необходимо незамедлительно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.