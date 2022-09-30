В Госдуме предложили ограничить доступ посторонних на школьные территории

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатели отметили, что в связи с недавней трагедией в одной из школ Ижевска необходимо незамедлительно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.

В частности, депутаты предлагают рассмотреть предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории общеобразовательных учреждений, а именно — о запрете нахождения посторонних граждан на территориях учебных заведений в период проведения занятий.

«Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 м, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам», — говорится в тексте обращения.

Законодатели добавили, что родительские собрания необходимо проводить исключительно в вечернее время и без присутствия детей.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.