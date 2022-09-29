В Саратовской области на границе начал работу мобильный пункт военкомата

В Саратовской области на границе с Казахстаном начал работу мобильный пункт военкомата.

Об этом информирует Министерство информации и массовых коммуникаций региона.

«На пограничном пункте пропуска «Озинки» начал работу мобильный пункт военного комиссариата», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в сообщении говорится, что жителям региона призывного возраста вручают повестки для уточнения документов воинского учёта и разъясняют порядок действий при частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.