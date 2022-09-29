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Психолог Токарчук напомнила, что излишний родительский контроль мешает развитию ребёнка

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Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук отметила отрицательное влияние отслеживающих гаджетов на поведение детей.
Психолог Токарчук напомнила, что излишний родительский контроль мешает развитию ребёнка
  • РИА Новости

Данные социологических исследований показывают, что попытки родителей постоянно контролировать ребёнка приводят к тому, что у детей не развивается способность к пространственной ориентации, снижается уровень самостоятельности принятия решений, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Общеизвестно, что поведение человека меняется, когда он осознаёт, что за ним наблюдают. То же происходит и с ребёнком», — предупредила эксперт.

В отношениях родителей и детей очень важны границы. Иначе привить детям ответственность за собственные поступки будет сложно, резюмировала Токарчук.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или другое учебное заведение.

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