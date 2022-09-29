Психолог Токарчук напомнила, что излишний родительский контроль мешает развитию ребёнка
- РИА Новости
Данные социологических исследований показывают, что попытки родителей постоянно контролировать ребёнка приводят к тому, что у детей не развивается способность к пространственной ориентации, снижается уровень самостоятельности принятия решений, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
«Общеизвестно, что поведение человека меняется, когда он осознаёт, что за ним наблюдают. То же происходит и с ребёнком», — предупредила эксперт.
В отношениях родителей и детей очень важны границы. Иначе привить детям ответственность за собственные поступки будет сложно, резюмировала Токарчук.
Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или другое учебное заведение.