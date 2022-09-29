Психолог Токарчук напомнила, что излишний родительский контроль мешает развитию ребёнка

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук отметила отрицательное влияние отслеживающих гаджетов на поведение детей.

Данные социологических исследований показывают, что попытки родителей постоянно контролировать ребёнка приводят к тому, что у детей не развивается способность к пространственной ориентации, снижается уровень самостоятельности принятия решений, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Общеизвестно, что поведение человека меняется, когда он осознаёт, что за ним наблюдают. То же происходит и с ребёнком», — предупредила эксперт.

В отношениях родителей и детей очень важны границы. Иначе привить детям ответственность за собственные поступки будет сложно, резюмировала Токарчук.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или другое учебное заведение.