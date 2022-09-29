Психотерапевт Фомин назвал причины обострения фобий в период смены сезонов
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Метеорологические процессы могут усугублять состояние, отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
«Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию», — объяснил Фомин.
Весной, напротив, окружающий мир наполняется красками — и у человека происходит диссонанс: его эмоциональное состояние не совпадает с тем, что происходит вокруг, заключил психотерапевт.
Ранее практический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.