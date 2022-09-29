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Хедхантер Валинуров рассказал, что IT-специалистам предлагают высокие зарплаты

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Хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что самые высокооплачиваемые профессии ближайших лет будут относиться к тем сферам, которые уже показывают положительную динамику.
Хедхантер Валинуров рассказал, что IT-специалистам предлагают высокие зарплаты
  • РИА Новости

Если исключить руководящие позиции с традиционно высоким уровнем зарплат, то лидирующая сфера — это IT-индустрия, отметил Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, электроника и машиностроение — также перспективные направления, которые будут нуждаться в новых кадрах.

«То есть все сферы, которые так или иначе связаны с импортозамещением, будут открывать новые вакансии с хорошими финансовыми предложениями. Представителям сферы машиностроения, самолётостроения и электроники уже нужны специалисты с хорошим техническим образованием», — резюмировал эксперт.

Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в разговоре с НСН заявила, что профессии блогера нужно присвоить в России правовой статус.

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