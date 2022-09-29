Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены встретиться с Путиным

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча с президентом запланирована», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что подробности ему неизвестны.

28 сентября появилась информация, что руководство освобождённых территорий прибыло в Москву.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России. С таким же обращением выступил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.