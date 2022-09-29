Врач Романенко рассказала об осложнениях из-за недолеченного насморка

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также воспалению придаточных пазух носа.

Если насморк не лечить, может возникнуть осложнение — синусит, или воспаление придаточных пазух носа, сказала эксперт в интервью «Москве 24».

Если не лечить и его, то возможны ещё более тяжёлые последствия для здоровья, предупредила Романенко.

«Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости», — уточнила она.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человек, переносящий сезонные инфекционные заболевания на ногах, может столкнуться с осложнениями.