военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Романенко рассказала об осложнениях из-за недолеченного насморка

Короткая ссылка
Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также воспалению придаточных пазух носа.
Врач Романенко рассказала об осложнениях из-за недолеченного насморка
  • Gettyimages.ru

Если насморк не лечить, может возникнуть осложнение — синусит, или воспаление придаточных пазух носа, сказала эксперт в интервью «Москве 24».

Если не лечить и его, то возможны ещё более тяжёлые последствия для здоровья, предупредила Романенко.

«Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости», — уточнила она.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человек, переносящий сезонные инфекционные заболевания на ногах, может столкнуться с осложнениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить